За рік майже 25 тисяч чоловіків скаржились на домашнє насильство



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Загалом упродовж минулого року на домашнє насильство скаржилось понад 115 тисяч українців

За минулий рік до поліції звернулось 24,5 тисячі чоловіків зі скаргами про домашнє насильство. Про це повідомили у прес-центрі Нацполіції України.

«Упродовж 2018-го до Національної поліції України надійшло 24,5 тисячі заяв, повідомлень від чоловіків про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством», - повідомили у відомстві.

Загалом впродовж минулого року на домашнє насильство скаржилось понад 115 тисяч українців.

Зазначимо, за минулий рік на гарячу лінію громадської організації «Ла Страда-Україна» надійшло 22 542 дзвінки, майже всі вони стосуються попередження домашнього насильства.

Як повідомлялось, 11 січня 2019 року набув чинності закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Покарання за вчинення домашнього насильства в судовому порядку вводиться у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або арешт на строк до 6 місяців. Також передбачається і обмеження свободи на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до двох років. При цьому будуть діяти заборони дзвінків, листування з потерпілою особою, наближення на певну відстань.

Відзначимо, що в разі виявлення фактів домашнього насильства відповідні органи (правоохоронні, управління соцзахисту населення, центри сім'ї і молоді, служби у справах дітей) повинні пропонувати потерпілим звертатися у спеціалізовані центри.

Також встановлюється кримінальна відповідальність за примус до шлюбу. Тепер примус до вступу у шлюб; до продовження примусово укладеного шлюбу; до вступу у співмешкання без укладення шлюбу; до продовження такого співмешкання; примус до переїзду в іншу країну з однією з вищезазначених цілей караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням або позбавленням волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада схвалила законопроект №5294 «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Закон підтримали 237 народних депутатів.

Також у грудні 2018 року Рада схвалила відповідальність за булінг.

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Джерело: УНН