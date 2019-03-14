Екс-глава Асоціації зовнішньої реклами Києва побив дружину і викинув собаку з 12 поверху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній директор Асоціації зовнішньої реклами Києва Максим Чаленко Фото: Українські новини

Максим Чаленко влаштував п’яний дебош

У середу, 13 березня, колишній директор Асоціації зовнішньої реклами Києва Максим Чаленко влаштував п’яний дебош у себе вдома. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

«Близько 22:30 на лінію 102 надійшов виклик від жінки про те, що її чоловік прийшов додому в дуже п‘яному вигляді. Як виявилося, до того як зайти додому, він напав на парковці на сусідку, погрожував їй фізичною розправою та сказав, що спалить її автівку через те, що вона запаркувалася на його місці», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, вдома Чаленко продовжив свої напади агресії, але вони вже були спрямовані на дружину - почав лупцювати жінку (на очах двох дітей, 10 та 5 років). Далі «голова сімейства» на очах у дітей викинув з вікна 12 поверху собаку, який майже відразу загинув.





Зі слів жінки, вона і раніше ставала жертвою сімейного насильства, однак, всі її заяви до правоохоронців Оболонського району ніяких результатів не дали.

Повідомляється також, що Чаленко неодноразово погрожував співробітникам поліції звільненням, прикриваючись впливовими зв’язками із депутатами.

Як відомо, з серпня минулого року Чаленко знаходиться під слідством за те, що намагався дати хабар начальнику Управління реклами КМДА.