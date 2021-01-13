Призначення Вітренка міністром. «Слуги народу» придумали тарифний ультиматум

Юрій Вітренко став в.о. міністра енергетики України 21 грудня

Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи. Про це народний депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Устенко заявив в етері телеканалу Zik, передає УНН.

«Було проведено нараду фракції «Слуга народу» з прем’єр-міністром, були поставлені жорсткі умови, що проблема повинна вирішитися в найближчі терміни, бо в іншому випадку буде піднята. Міністр енергетики має випробувальний термін. Ви пам’ятаєте, що Рада не підтримала його. Напевно, президент або прем’єр-міністр подаватимуть ще раз кандидатуру Вітренка на міністра енергетики. Якщо він впорається з цією кризою і зможе не просто знизити тарифи, а повернути їх назад і продовжити політику зниження, тоді він матиме шанс на те, що його призначать, він стане чинним міністром енергетики. А інакше, зрозуміло, ніяких шансів у нього не буде», – зазначив Устенко.

Нагадаємо, народні депутати від фракції «Слуга народу» провели онлайнову зустріч із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, т.в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренко і главою НАК «Нафтогаз» Андрієм Коболєвим, на якій обговорювали ситуацію з підвищенням тарифів для населення.

Нагадаємо, у «Нафтогазі» висміяли зниження цін на газ. Раніше стало відомо, що Міністерство енергетики України планує переглянути ціну на природний газ для «соціально вразливих» споживачів.

Протягом січня в різних куточках України протестують проти проти підвищення тарифів на газ. Люди готові до радикальних методів.