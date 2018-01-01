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    За справу Злочевського відповідає НАБУ – Луценко

    Генпрокурор переклав відповідальність на НАБУ
    Генеральній прокурор України Юрій Луценко заявив, що у його відомстві немає кримінальних проваджень проти екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського - вони все передані в Національне антикорупційне бюро. Про він заявив на брифінгу, коментуючи чутки про приїзд в Україну главу Мінекології часів Януковича. За словами Луценко,
    • Сьогодні, 16:57
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    Микола Злочевський
    Микола Злочевський

    Генпрокурор переклав відповідальність на НАБУ

    Генеральній прокурор України Юрій Луценко заявив, що у його відомстві немає кримінальних проваджень проти екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського - вони все передані в Національне антикорупційне бюро. Про він заявив на брифінгу, коментуючи чутки про приїзд в Україну главу Мінекології часів Януковича.

    За словами Луценко, йому невідомо, по яким справам Злочевський приїжджав в Україну, і про його приїзд він сам дізнався з преси.

    Генпрокурор відмітив, що в грудні 2015 - січні 2016 років Генпрокуратура передала НАБУ на вимогу самого Бюро все виробництва, пов'язані з бізнесом Злочевського і його діяльністю на посаді міністра.

    «Не дивлячись на те, що ці справи підслідні ГПУ, тому що були відкриті до створення Бюро, НАБУ має право витребувати в інтересах власного слідства кримінальні виробництва з будь-якого іншого органу, в тому числі ГПУ», - додав він.

    Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що власник газодобувної групи Burisma Holdings, міністр екології режиму Януковича Микола Злочевський повернувся в Україну.

    Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні у справі, що розслідується Генеральною прокуратурою.

    У січні 2015 ГПУ оголосила Злочевського у розшук. Проте справа розсипалася у 2016-му.

    Юрій Луценко Генпрокурор НАБУ Генпрокуратура Микола Злочевський
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