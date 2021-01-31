У Житомирі затримали десантника, який щодня заробляв на торгівлі наркотиками 10 тис. грн

Військовому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна

У Житомирі СБУ викрила військовослужбовця на систематичному збуті наркотиків і психотропів.

Про це повідомили в пресгрупі управління Служби безпеки України в Житомирській області.

«Співробітники Служби безпеки України викрили у Житомирі військовослужбовця 95 окремої Десантно–штурмової бригади ЗС України на організації каналу збуту до військових частин синтетичних психотропних речовин та наркотичних засобів», – йдеться у повідомленні.

За даними досудового слідства, організував наркотрафік до своєї військової частини та інших військових формувань Житомирського гарнізону наркозалежний військовослужбовець–контрактник. «Клієнтура» серед військовиків у нього була досить широка та не обмежувалася виключно ними – збував він наркотики і своїм знайомим цивільним.

Наркоторгівля була жвавою – щоденно він збував до десятка дрібнооптових наркопартій. Із близькими знайомими контрактник зустрічався особисто, із рештою клієнтів працював через систему закладок. За оперативними даними, щоденна виручка від наркоторгівлі становила близько 10 тисяч гривень.

«Оперативники СБУ задокументували неодноразові факти реалізації наркотичних і психотропних речовин за участю військовослужбовця. Правоохоронці затримали ділка під час чергової спроби збуту військовослужбовцю партії наркотичних речовин. При ньому було виявлено 20 грамів амфетаміну (це більше 100 доз) та 10 коробків із розфасованим канабісом. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить понад 15 тисяч гривень», – повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання та служби фігуранта кримінального провадження вилучили ще 100 доз психотропну та канабіс, а також засоби та знаряддя для їх фасування.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів).

«Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України для встановлення джерел надходження психотропних та наркотичних речовин до фігуранта справи і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.Операція з викриття зловмисника проводилася співробітника Управління СБ України в Житомирській області спільно зі слідчими ГУ НП Житомирщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону і за сприяння командування 95 окремої Десантно–штурмової бригади ЗС України», – зазначили в СБУ.

Затриманому готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.