Чоловік за підкуп столичного слідчого постане перед судом

Уродженцю Хмельниччини загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві судитимуть чоловіка за надання неправомірної вигоди слідчому. Власник автівки, яку вилучили у його товариша в рамках кримінального провадження, вирішив у такий незаконний спосіб повернути свій «Мерседес».

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У листопаді минулого року старший слідчий Голосіївського управління поліції доповів керівництву територіального підрозділу про пропозицію отримання неправомірної вигоди у сумі $500 за повернення автівки. Транспортний засіб, вилучений у рамках кримінального провадження, належав товаришу фігуранта. Чоловік вирішив через неправомірну вигоду повернути собі у користування легковик.

За інформацією слідчого правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 7 тис. грн поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Решту коштів зловмисник обіцяв «заплатити» після фактичної передачі автівки. На місці події правоохоронці вилучили 14 тис. грн. Також відомо, що чоловік раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

40-річному уродженцю Хмельниччини повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування зловмисник перебував під цілодобовим домашнім арештом.

Слідчі Голосіївського управління поліції завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до Голосіївського районного суду. Фігуранту загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.