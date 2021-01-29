Хотів зґвалтувати і задушив: на Київщині підлітка судитимуть за вбивство 12-річної дівчинки

Досудове слідство у провадженні за фактом жахливого злочину завершено

Ювенальні прокури Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 15-річного мешканця Яготина за фактами умисного вбивства, закінченого замаху на зґвалтування малолітньої дівчини та таємного викрадення чужого майна (п.п.2,10 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 ч.4 ст.152, ч.1 ст.185 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що у серпні минулого року фігурант провадження напідпитку почав домагатися своєї 12-річної подруги, з якою відпочивав на місцевому водосховищі. Отримавши відмову, він задушив дівчинку її ж ременем, після чого викрав у потерпілої мобільний телефон та покинув місце злочину.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 12-річна жителька міста Яготин зникла в ніч на 10 серпня 2020 року. Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався у вбивстві дівчинки. Ним виявився 15-річний хлопець, товариш з потерпілої.

Згодом у поліції повідомили подробиці жахливого злочину.

Працівники Яготинського відділення поліції за процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури оголосили підозру 15-річному хлопцю за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.