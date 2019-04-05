За три місяці 2500 росіян не пустили в Україну



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Найчастіше підставами для відмови у в'їзді були потенційно незаконна міграція і неможливість підтвердити мету поїздки

З початку 2019 року в Україну не змогли в'їхати більш як 10 тисяч іноземних громадян. Такі дані озвучив спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян, повідомляє «Інтерфакс-Україна» в п'ятницю, 5 квітня.

«З початку 2019 року в Україну не пропустили понад 10 тисяч іноземців, у тому числі 2,5 тисячі громадян РФ», - сказав він.

Пояснюючи причини відмови у в'їзді, Слободян зазначив, що найчастіше підставами були потенційно незаконна міграція і неможливість підтвердити мету поїздки.

«Це й потенційні незаконні мігранти, які їхали сюди, щоб залишитися на нелегальних підставах, а також ті, хто не зміг підтвердити мету своєї поїздки», - резюмував речник Держприкордонслужби.

Наприкінці 2018 року Рада національної безпеки і оборони України продовжила заборону на в'їзд до країни громадянам Росії чоловічої статі у віці від 16 до 60 років, незважаючи на закінчення дії воєнного стану.