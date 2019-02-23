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    За три роки в Україні скоротилось виробництво горілки

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    За три роки в Україні скоротилось виробництво горілки

    Паралельно із скороченням виробництва міцного алкоголю ціни на горілку невпинно ростуть

    За 2015 – 2018 роки виробництво горілки в Україні (без урахування міцних спиртних напоїв скоротилося на 31,8%, або на 5,913 млн декалітрів (дал), до 12,690 млн декалітрів. Про це повідомила Державна служба статистики.

    В 2015 році порівняно з 2014 роком виробництво горілки зменшилося на 13%, або на 2,780 млн дал до 18,603 млн дал.

    В 2016 році – на 10,9%, або на 2,028 млн дал до 16,581 млн дал.

    В 2017 році – на 17,6%, або на 2,917 млн дал до 13,658 млн дал.

    В 2018 році – на 7,1%, або на 0,970 млн дал до 12,690 млн дал.

    Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів підвищив мінімальні роздрібні ціни на горілку з 79,55 гривні до 89,4 гривні за пляшку 0,5 л.

    Слід зазначити, що у листопаді 2018 року ціни на горілку «підросли» на 8%.

    Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити суму акцизного податку на цигарки  з адвалорних та специфічних ставок на рівні не менше мінімального акцизного податкового зобов'язання до 31 грудня 2024 року.

    Також очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, які ліки несумісні з алкоголем.

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