За втечу з України у воєнний час нардепам та суддям може загрожувати до 10 років тюрми

З відповідною законодавчою ініціативою виступила група обранців від «Слуги народу»

Народні депутати від «Слуги народу» Федір Веніславський, Мар’яна Безугла, Ігор Копитін, Ігор Герасименко та Юрій Здебський пропонують посилити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону у воєнний стан. Відповідний законопроєкт 17 березня зареєстровано у Раді, передає «Главком».

Проектом Закону пропонується ввести нову статтю до Кримінального кодексу України (стаття 332-3), встановивши кримінальну відповідальність для військовозобов’язаних громадян, які підлягають мобілізації за незаконне перетинання державного кордону.

Також під дію цієї статті підпадатимуть народні депутати, депутати місцевих рад, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, працівники правоохоронних органів, судді, у тому числі судді Конституційного суду України.

Санкція кримінальної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Окремо законодавці прописали покарання (від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої) для посадових осіб Державної прикордонної служби за сприяння у незаконному перетинанні держкордону.

Крім цього, «слуги» передбачили й певну амністію: особа не несе кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону під час дії правового режиму воєнного стану, якщо вона упродовж 10 днів після набрання чинності цього положення Закону повернеться в Україну.

Як повідомляв «Главком», прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. Дружина дбайливо сховала його у «бейбі-боксі». На фото видно, що чоловік сховався у «пакунку малюка» на задньому сидінні автівки. Дружина, яка перебувала за кермом, замаскувала чоловіка дитячим одягом та іграшками.