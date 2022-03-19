Рашисти знову заблокували гуманітарний вантаж для жителів Херсонщини

До Херсонщини із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами

До Херсонщини із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами

Вантажівки везли необхідні людям ліки, зокрема інсулін

Російські загарбники вкотре не пропустили у Херсонську область вантажівки із гуманітарною допомогою і не дозволили надати необхідний жителям області вантаж. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

Він каже, що 19 березня із міста Апостолове Дніпропетровської області на Херсонщину виїхали 14 вантажівок.

Там були засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м'ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо. Також вантажівки везли необхідні людям ліки, зокрема інсулін.

За словами Лагути, продукти та ліки мали розподілити між жителями Херсонщини, які цього потребують найбільше. Втім, вантажівки із допомогою окупанти заблокували посеред шляху, тому їм довелося повернутися на Дніпропетровщину.

Окупанти вже не вперше блокують гуманітарну допомогу для Херсонщини. Наприклад, 4 березня вони не пропустили туди 19 вантажівок та заявили, що самі забезпечать гуманітарну допомогу.

Додамо, що організатор вторгнення з Криму на Херсонщину одержав підозру. Лямін організував вторгнення 24 лютого підлеглих військ з тимчасово окупованого півострова Крим на Херсонщину.

Вже кілька днів Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи. Людям критично не вистачає медикаментів, а часом і їжі.

Водночас в окупованому Херсоні українська влада ганяє мародерів. Патрулювання містом здійснюють 1 тис. осіб народної дружини.