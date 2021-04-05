В американському місті сталася стрілянина, є загибла

Стрілянина в парку розпочалася під час конфлікту між двома групами чоловіків

Під час стрілянини в американському Бірмінгемі загинула жінка, є декілька поранених

В місті Бірмінгем в США 4 квітня сталася стрілянина в парку, повідомляє ABC 33/40.

Серед поранених – чотирирічний хлопчик, також постраждали підлітки 15, 16 та 17 років.

Телеканал повідомляє, що стрілянина розпочалася під час конфлікту між двома групами чоловіків. Під час події в парку було багато людей, які святкують Великдень за західним обрядом.

В поліції поки не повідомили про затриманих.

Також після стрілянини на задньому сидінні авто знайшли тіло 32-літньої жінки, яка загинула від поранення.

Раніше у містечку Оранж в штаті Каліфорнія (США), сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше четверо людей загинули, в тому числі дитина.

Нещодавно чоловік відкрив вогонь по співробітниках національного парку Еверглейдс, розташованого в американському штаті Флорида, після чого залишив місце події.

Раніше в США кілька людей отримали поранення в результаті стрілянини в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія). Минулого тижня в Техасі відбулася стрілянина в нічному клубі, в результаті якого одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені. Після цього десять осіб, включаючи офіцера поліції, загинули під час стрілянини в супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.