Загинули троє вчених Центру космічних досліджень Ірану
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Причини пожежі, яка виникла у Центрі космічних досліджень Ірану, наразі не відомі
У будівлі Центру космічних досліджень Ірану сталася пожежа
Внаслідок пожежі в Центрі космічних досліджень Ірану, яка сталася в неділю, загинули троє вчених.
Про це заявив міністр телекомунікацій Мухаммед Джавад Азарі Джахромі, повідомляє АР.
«Троє дослідників загинули через пожежу в одній з будівель Центру космічних досліджень», - йдеться у повідомленні.
Причини пожежі наразі не відомі.
Нагадаємо, раніше Іран заявив про успішні випробування нової крилатої ракети із 1 350-кілометровим радіусом дії.
Джерело: Укрінформ