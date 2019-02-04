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    Загинули троє вчених Центру космічних досліджень Ірану

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    Причини пожежі, яка виникла у Центрі космічних досліджень Ірану, наразі не відомі - Загинули троє вчених Центру космічних досліджень Ірану
    Причини пожежі, яка виникла у Центрі космічних досліджень Ірану, наразі не відомі

    У будівлі Центру космічних досліджень Ірану сталася пожежа

    Внаслідок пожежі в Центрі космічних досліджень Ірану, яка сталася в неділю, загинули троє вчених.

    Про це заявив міністр телекомунікацій Мухаммед Джавад Азарі Джахромі, повідомляє АР.

    «Троє дослідників загинули через пожежу в одній з будівель Центру космічних досліджень», - йдеться у повідомленні.

    Причини пожежі наразі не відомі.

    Нагадаємо, раніше Іран заявив про успішні випробування нової крилатої ракети із 1 350-кілометровим радіусом дії. 

    Джерело: Укрінформ

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