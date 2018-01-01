Загострення на Донбасі: 17 обстрілів бойовиків, одного бійця АТО травмовано

Десять 122-мм артилерійських снарядів і близько двох десятків 120-мм мін розірвалися поряд з опорними пунктами ЗСУ неподалік Троїцького

Минулої доби російсько-окупаційні угрупування збільшили кількість та інтенсивність обстрілів у бік українських захисників. Окрім важких мінометів, противник на деяких ділянках лінії зіткнення застосував танкове озброєння та артилерію, що є грубим порушенням Мінських домовленостей. Із настанням сутінок вогневі провокації лише посилилися. Про це



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Зона АТО

Десять 122-мм артилерійських снарядів і близько двох десятків 120-мм мін розірвалися поряд з опорними пунктами ЗСУ неподалік Троїцького

Минулої доби російсько-окупаційні угрупування збільшили кількість та інтенсивність обстрілів у бік українських захисників. Окрім важких мінометів, противник на деяких ділянках лінії зіткнення застосував танкове озброєння та артилерію, що є грубим порушенням Мінських домовленостей. Із настанням сутінок вогневі провокації лише посилилися.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку у вечірній час епіцентром напруженості стала Світлодарська дуга. Тут ворог застосував артилерійські установки калібру 122-мм та неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях ЗСУ довкола Луганського.

«Десять 122-мм артилерійських снарядів і близько двох десятків 120-мм мін розірвалися поряд з опорними пунктами неподалік Троїцького. У районі Кримського окупанти обстрілювали наших оборонців із мінометів різних калібрів та гранатометів, а біля Новгородського – вели вогонь з 82-мм мінометів та легкого піхотного озброєння», - зазначили у штабі.

На донецькому напрямку за темної пори доби було відносно спокійно, натомість вдень агресор понад годину вів вогонь з озброєння танка, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Гранатомети та кулемети окупанти застосували і на Приазов’ї, біля Широкиного.

Окрім того, минулої доби зафіксовано черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом ППО було збито безпілотник російського виробництва «Орлан-10». За останні півтора місяця – це уже четвертий збитий безпілотник цього типу.

Загалом, минулої доби зафіксовано 17 прицільних обстрілів з боку окупантів. Внаслідок ворожого вогню один український воїн отримав бойове травмування. У задовільному стані його було доставлено до медичної установи та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.

Нагадаємо, вчора українські військові на Донбасі передали бойовикам тіла двох росіян.