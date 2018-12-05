Загострення на Донбасі: більше 20 ворожих обстрілів, є загиблий та поранені бійці



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Противник вів вогонь з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Упродовж минулої доби, 4 грудня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була напруженою: російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. Зокрема, зафіксовано і сім випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, зафіксовано активність ворожого снайпера.

Російські окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Піски, Славне, Тарамчук, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине.

Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти поблизу Кримського, Пісків, Новозванівки, Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї, а біля Луганського зафіксовано ще й вогонь з мінометів калібру 120 мм. Захисники Красногорівки були обстріляні протитанковими керованими ракетами, а оборонці Троїцького і Водяного – з озброєння бойових машин піхоти.

Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та троє зазнали поранень.

Від початку доби ворог обстріляв українські позиції на підступах до Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат не допущено.

За даними розвідки, 4 грудня, двох окупантів було знищено та ще п’ятьох поранено.

Нагадаємо, на Донбасі можуть оголосити «новорічне» перемир'я.