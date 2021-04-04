Загострення на Донбасі: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції

Минулої доби неподалік населеного пункту Шуми підірвався на міні боєць ООС

За минулу добу бойовики на Донбасі десять разів обстріляли позиції українських військових. Один український боєць підірвався на міні, він загинув. Про це повідомляє пресцентр ООС.

У повідомленні йдеться про те, що біля населеного пункту Піски бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік селища Гнутове – з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

«Поблизу населених пунктів Авдіївка, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем», - інформували в ООС.

Минулої доби неподалік населеного пункту Шуми підірвався на міні український боєць. Він загинув. Від початку доби обстрілів бойовиків на фронті не зафіксовано.

Додамо, що глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна не залишить жителів тимчасово окупованих територій без уваги і буде робити все для того, щоб вони інтегрувалися в українську дійсність.