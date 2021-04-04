Розслідувачі: Росія стягує до кордону з Україною артилерію

У РФ зафіксували колони з військовою технікою поблизу кордону з Україною

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.

Розслідувачі посилаються на матеріали про перекидання російської техніки, які 1 та 2 квітня з'явилися у Twitter.

На двох відео відображені вантажівки, що буксирують гаубиці «Мста-Б» в Ростовській області.

На першому відео оператор говорить «номера регіону прикриті», а на другому чітко видно, що на вантажівках синьою плівкою або ізолентою заклеєні держномери, а саме – прихований код, який на цивільних номерних знаках вказує на регіон, а на військових - як правило приналежність до військового округу РФ.

«Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео зняті в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки проходить поблизу кордону з Україною. Колони теж спрямовуються на північ. Хоча ми не знаємо пункти їх призначення, варто згадати, що не так давно на відео з Воронежа потрапила колона з кодом 76 на номерах – цей код відноситься до Центрального військового округу (РФ), який взагалі не межує з Україною. Крім того, нам вдалося виявити кілька недавніх фото- і відеоматеріалів з рухом ешелонів з військовою технікою, знятих, наприклад, в Новосибірську, Тюмені і Красноуфімську (Свердловська область). Це дозволяє припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати не тільки частини із Західного і Південного окрузів, що межують з Україною, а й як мінімум з Центрального військового округу», – зазначають розслідувачі.

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.