Загострення на Донбасі: бойовики гатять з важкої артилерії, сили АТО зазнали втрат

Минулої доби окупанти випустили не менше 200 снарядів та мін на донецькому напрямку

Ситуація у районі проведення АТО ускладнилася. Російсько-окупаційні війська відновили обстріли позицій сил АТО з важкої артилерії. Особливо активно противник порушував перемир’я за темної пори доби. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО На луганському напрямку ворог застосував озброєння, яке давно мало б бути відведеним, одразу на



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Фото: EPA Артилерія в зоні АТО

Минулої доби окупанти випустили не менше 200 снарядів та мін на донецькому напрямку

Ситуація у районі проведення АТО ускладнилася. Російсько-окупаційні війська відновили обстріли позицій сил АТО з важкої артилерії. Особливо активно противник порушував перемир’я за темної пори доби.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

На луганському напрямку ворог застосував озброєння, яке давно мало б бути відведеним, одразу на декількох ділянках лінії зіткнення. Найгарячіше було на Світлодарській дузі. Тут окупанти випустили понад 20 снарядів із артилерії калібру 152-мм поблизу Новолуганського. Біля цього населеного пункту, а також неподалік Луганського, Троїцького, Новоолександрівки, Золотого, Попасної та Новотошківського противник інтенсивно обстрілював оборонні укріплення ЗСУ із мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї.

На донецькому напрямку епіцентром протистояння стало Приазов’я. Зокрема, поблизу Водяного і Широкиного ворог впродовж декількох годин вів вогонь зі 122-мм артилерії та мінометів різних калібрів.

«Наші позиції біля Талаківки противник обстріляв із 120-мм мінометів, а неподалік Павлополя і Гнутового – з піхотного озброєння. Ще на світанку із протитанкового ракетного комплексу окупанти вели вогонь біля Опитного.

Загалом, вздовж усієї лінії зіткнення, загарбники випустили по наших опорних пунктах не менше 200 снарядів та мін», - зазначають у штабі.

Водночас, впродовж минулої доби російські найманці відновили обстріли безпосередньо прифронтових населених пунктів. Так під вогонь окупантів з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому. Внаслідок обстрілу останнього поранень зазнала 31-річна жінка.

Загалом за минулу добу зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

В результаті ворожих обстрілів один український воїн був поранений, ще двоє отримали бойові травми.

Раніше повідомлялося, що бойовики від початку доби до 18:00 суботи 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.