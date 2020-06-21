Загострення на Донбасі: четверо військових поранені



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Загострення на Донбасі: четверо військових поранені

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм мінометів

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм мінометів, а також некерованих авіаційних ракет, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог активізувався неподалік Хутора Вільного, де застосував 152-ох та 122 мм артилерійські системи, а також міномети калібру 120 мм і 82 мм. У вечірній час поблизу цього населеного пункту противник задіяв гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Під артилерійський вогонь 122-го калібру потрапили українські оборонці біля Новоолександрівки, Шумів, Троїцького, Золотого-4, Оріхового та Попасної.

Окрім цього, агресор активно використовував проти наших воїнів міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Зокрема, під обстріли із цього озброєння потрапили оборонці Новозванівки, Луганського, Новотошківського і Кримського. Зі стрілецької зброї загарбники провокували захисників Залізного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм на підступах до Авдіївки і Широкиного. Декілька разів із цілого спектру піхотного озброєння противник обстрілював наші опорні пункти неподалік Павлополя. Також біля цього населеного пункту загарбники застосували некеровані авіаційні ракети С-8.

Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога.

За даними розвідки, 20 червня українські захисники поранили одного загарбника.

Від початку поточної доби, 21 червня, зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» поблизу Шумів двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Наших оборонців неподалік Залізного ворог обстріляв із 120-мм мінометів, а захисників Кримського – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.