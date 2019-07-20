Загострення на Донбасі: двоє загиблих та троє поранених



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Бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових

19 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 20 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

двічі поблизу Широкиного — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Богданівки — з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;

два рази неподалік Мар’янки — з мінометів калібру 120 мм та снайперських гвинтівок;

тричі околиці Талаківки — з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем;

в районі населеного пункту Тарамчук — з автоматичного гранатомету;

два рази поблизу Гнутового — з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

поряд Новотроїцького — зі стрілецької зброї;

неподалік Березового — з гранатометів різних систем;

околиці Красногорівки — з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Чермалик — з міномету калібру 82 мм;

двічі поблизу Водяного — з мінометів калібру 120 та 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;

поряд Авдіївки — з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки — з великокаліберного кулемету;

околиці Пищевика — з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

поблизу Кримського — з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

двічі поряд Південного — з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського — з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

околиці Луганського — з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Щастя — з великокаліберного кулемету.

В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули та троє отримали бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 19 липня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог п’ять разів обстріляв позиції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поряд Гранітного — зі стрілецької зброї;

неподалік Лебединського — з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні три рази:

двічі поблизу Щастя — з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних гранатометів;

околиці Нижньотеплого — з великокаліберного кулемету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 19 липня під час проведення інженерних робіт по обладнанню бліндажу, від вогню снайпера бойовиків загинули двоє українських військовослужбовців одного з підрозділів окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Нагадаємо, 19 липня під час обстрілу бойовиками Красногорівки у Донецькій області загинув цивільний.