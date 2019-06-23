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    Новини

    Загострення на Донбасі: один боєць загинув, вісім поранені

    • Розсилка
    Загострення на Донбасі: один боєць загинув, вісім поранені

    Окупанти 31 раз відкривали вогонь

    За минулу добу збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Про це інформує пресцентр штабу ООС.

    «Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • тричі поблизу Водяного – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • тричі в районі населеного пункту Старогнатівка – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
    • тричі поблизу населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • околиці Красногорівки – міномет калібру 120 мм та автоматичний гранатомет;
    • поблизу Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;
    • тричі в районі Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
    • двічі в околицях Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • двічі біля населеного пункту Опитне – з мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберного кулемета;
    • в районі Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
    • поблизу Пісків – зі 120 мм міномета.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні десять разів:

    • біля населеного пункту Піщане – з 82 мм міномета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
    • в околицях Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • у районі Новолуганського – з великокаліберних кулеметів;
    • чотири рази поблизу Луганського - з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • в околицях Майорська – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
    • поблизу населеного пункту Зайцеве – з 82 мм міномету, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
    • у районі Новоолександрівки – з ручного протитанкового гранатомета.

    За минулу добу один український військовослужбовець загинув, вісім бійців дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

    За даними розвідки 22 червня одного окупанта було поранено, знищено БПЛА противника та пошкоджено бронемашину.

    Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл: поблизу населеного пункту Павлопіль – з міномета калібру 120 мм.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти двічі обстріляли українські позиції: в околицях Шумів – із ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Південного – з автоматичних гранатометів.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню«, - наголошується в повідомленні.

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