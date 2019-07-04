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    Загострення на Донбасі: п’ятеро військових отримали поранення

    • Розсилка
    Загострення на Донбасі: п’ятеро військових отримали поранення

    За даними розвідки 3 липня одного окупанта знищено та семеро поранено

    3 липня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 

    Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометі різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • три рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • двічі поряд Опитного – з ручного протитанкового гранатомету;
    • два рази неподалік Мар'їнки – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету;
    • двічі околиці Авдіївки - з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • два рази в районі населеного пункту Лебединське – зі станкового протитанкового гранатомету;
    • поблизу Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомету;
    • околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемету.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:

    • п'ять разів поблизу Зайцевого – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поряд Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • тричі околиці Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • два рази поблизу Південного – з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Попасна - з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемету;
    • околиці Майорського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • двічі поряд Новгородського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемету;
    • поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    В результаті ворожих обстрілів п’ять українських військовослужбовців отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

    За даними розвідки 3 липня одного окупанта знищено та семеро поранено.

    Від початку поточної доби ворог 3 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Опитне – з підствольного гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • околиці Лебединського – з великокаліберного кулемету.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні п'ять разів:

    • неподалік населеного пункту Новгородське – з мінометів калібру 120 мм;
    • два рази поблизу Новоошківського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 85 мм;
    • околиці Кримського – з міномету калібру 82 мм;
    • в районі населеного пункту Луганське – з міномету калібру 120 мм.
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