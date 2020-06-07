Окупанти на Донбасі один раз обстріляли позиції українських захисників
Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає
Збройні формування Російської Федерації сьогодні, 7 червня, один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил.
Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського ворог обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів.
«Українські військовослужбовці діяли рішуче та адекватно відповіли ворожим підрозділам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються», - йдеться у повідомленні пресслужби.
Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим «тиша» дотримувалася.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, вчора, 6 червня, відбулося загострення на Донбасі: за добу постраждали п'ятеро українських бійців. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Як повідомлялося, окупанти викрали у Донецьку мешканку Іспанії.