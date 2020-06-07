Бойовики обстріляли українських військових з гранатометів: є поранений



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Бойовики обстріляли українських військових з гранатометів

Українські військові у відповідь застосували чергові вогневі засоби

Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті поранення отримав один український військовий.

Про це йдеться в повідомленні ООС в Facebook.

Наголошується, що бойовики обстріляли українських військових в Донецькій області з гранатометів.

«Сьогодні, 7 червня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь із станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил в Донецькій області. В результаті обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали в лікувальний заклад. Стан його здоров'я задовільний», - повідомили в ООС.

Українські військові у відповідь застосували чергові вогневі засоби. Втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, вчора, 6 червня, відбулося загострення на Донбасі: за добу постраждали п'ятеро українських бійців. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося, окупанти викрали у Донецьку мешканку Іспанії.