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    Події в Україні

    Бойовики обстріляли українських військових з гранатометів: є поранений

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    Бойовики обстріляли українських військових з гранатометів - Бойовики обстріляли українських військових з гранатометів: є поранений
    Бойовики обстріляли українських військових з гранатометів

    Українські військові у відповідь застосували чергові вогневі засоби

    Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті поранення отримав один український військовий.

    Про це йдеться в повідомленні ООС в Facebook.

    Наголошується, що бойовики обстріляли українських військових в Донецькій області з гранатометів.

    «Сьогодні, 7 червня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь із станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил в Донецькій області. В результаті обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали в лікувальний заклад. Стан його здоров'я задовільний», - повідомили в ООС.

    Українські військові у відповідь застосували чергові вогневі засоби. Втрати бойовиків уточнюються.

    Нагадаємо, вчора, 6 червня, відбулося загострення на Донбасі: за добу постраждали п'ятеро українських бійців. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

    Як повідомлялося, окупанти викрали у Донецьку мешканку Іспанії.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас військові Операція Об’єднаних сил
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