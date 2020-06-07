Журналіст: окупанти викрали у Донецьку мешканку Іспанії



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В окупованому Донецьку у зниклої жінки є квартира

Перед викраденням жінка подзвонила чоловікові і повідомила, що до неї у квартиру ломляться невідомі чоловіки

В окупованому Донецьку зникла мешканка Іспанії Євгенія Йепес-Ваньєса.

Про це 6 червня повідомив журналіст Денис Казанський у Facebook.

Він про це написав після спілкування з чоловіком зниклої – іспанцем Аннівалом Йепесом. За словами журналіста, Євгенія родом з Донецька. Там вона познайомилася зі своїм чоловіком, який навчався в Донецьку. Пара одружилася і переїхала до Іспанії, однак квартиру в Донецьку Євгенія не продала.

Саме до цієї квартири й приїхала жінка на початку весни. Але покинути окуповане місто не змогла, адже всі пропускні пункти закриті через карантин.

3 червня жінка зникла. За словами її чоловіка, перед викраденням вона подзвонила йому і повідомила, що до неї у квартиру ломляться невідомі чоловіки. Вона припустила, що це представники окупаційних військ. Прийшли вони до неї через те, що вона зі свого балкону зняла російський прапор, який там розвісили без її дозволу за день до цього.

Згодом зв'язок з жінкою пропав. Жоден з її номерів не відповідає.

Аннівал Йепес поспілкувався з сусідкою, яка розповіла, що по його жінку прийшли шість-сім представників так званого міністерства держбезпеки.

Згодом вони ще раз приходили до цієї квартири, заявивши, що вона перебуває під слідством. Де зараз перебуває Євгенія – ніхто не знає.