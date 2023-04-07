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Загарбники заміщують українське населення Маріуполя на вихідців з Далекого Сходу та Кавказу – Андрющенко (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Загарбники заміщують українське населення Маріуполя на вихідців з Далекого Сходу та Кавказу – Андрющенко (відео)
Маріупольці не здатні влаштуватися на роботу через свавілля окупаційної влади
фото: REUTERS/Олександр Єрмоченко

Мешканці міста не мають можливості працевлаштуватися через наплив мігрантів

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області Російська Федерація впроваджує політику заміщення українського населення вихідцями з Далекого Сходу та Кавказу.

Про це 7 квітня, в етері телеканалу Freedom повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Ситуація з маріупольцями, які перебувають в окупації просто жахлива, тому що мало того, що заборгованість із зарплати зростає непомірно від місяця до місяця, а тут ми бачимо впровадження Російською Федерацією політики із заміщення населення», – сказав він. 

За словами радника мера, маріупольців не беруть ні на які роботи, оскільки з Росії приїжджає величезна кількість різноробочих, зокрема з таких регіонів, як Далекий Схід і Кавказ.

«Буквально з юрт вилізли і в Маріуполь поїхали працювати. Незрозуміле малоосвічене населення, яке жило в огидних умовах як економічних, так і кліматичних. Вони навіть російською практично не розмовляють. Зрозуміло чому їдуть – зарплата висока і поліпшення умов. Тобто якщо ти, маріуполець, хочеш влаштуватися на роботу – ні, для цього завозять росіян. Підштовхують людей до того, щоб вони виїжджали з міста самостійно, до такої собі “самодепортації”, а цивільних окупантів із кожним днем стає все більше», – розповів він.

Крім того, Андрющенко повідомив, що російські окупанти мають намір на державному рівні визнавати будинки і квартири, з яких виїхали українці, безгосподарними, щоб надалі заселяти туди росіян. 

«Наша нерухомість визнається окупантами незаконною. Безгосподарність буде роздаватися і військовим, і цивільним окупантам. Тобто те, що Україна пережила в 1920-х роках, зараз Маріуполь переживає знову», – підсумував Петро Андрющенко.

Нагадаємою, раніше, РФ завадила депортованому з Маріуполя сироті повернутися додому.

Теги: окупанти Маріуполь війна українці Кавказ населення відео

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