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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

21 березня нещасливий день для воєнних злочинців

glavcom.ua
Дев'ять років тому Путін анексував Крим. Це стало початком його кінця
колаж: glavcom.ua

Найрозумніші окупанти та їхні посіпаки вже втекли з Криму

21 березня 2014 року воєнний злочинець Путін підписав федеральний закон «Про ратифікацію договору між Російською Федерацією та Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів»

Перед тим, того ж дня, закон схвалили 155 інших воєнних злочинців – сенаторів Ради Федерації, а раніше 443 воєнні злочинці – депутати Держдуми. Нагадую про це, бо ніхто і ніщо не повинні бути забуті. Зло завжди має імена та прізвища.

Скільки ейфорії тоді було («Крим – наш!»), скільки смороду на весь світ. І що ж тепер?

Найрозумніші окупанти та їхні посіпаки вже втекли з Криму, вивезли свої сім'ї, а менш тямкі нещасливці риють окопи. Тим часом нерухомість на півострові дешевшає, Інтернет поширює розпачливий допис про тодішню «кримську весну» зрадниці Поклонської, а можливо, зроблений від її імені невідомими хакерами, але це суті справи не міняє: нинішня весна аж ніяк не схожа на ту – російську – що принесли 9 років тому в Крим окупанти.

21 березня 1933 року ввійшло в історію як день Потсдама. Того дня в цьому невеличкому місті під Берліном нацисти влаштували урочисте дійство (режисер Йозеф Геббельс) з нагоди скликання нового рейхстагу, до складу якого тріумфально ввійшла їхня НСРПН, що стала партією влади. Кульмінацією свята був потиск рук, яким обмінялися новоспечений райхсканцлер Адольф Гітлер та райхспрезидент Пауль фон Гінденбург.

За іронією долі, в липні – серпні 1945 року в тому ж Потсдамі відбулася конференція лідерів країн-переможниць, на якій ухвалювалися рішення про денацифікацію, демілітаризацію та демократизацію Німеччини.

Така ж доля чекає і на Росію.

Sic transit gloria mundi. Так минає мирська слава.

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Теги: окупанти путін злочинець Адольф Гітлер Крим окупація історія

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Сергій Борщевський

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