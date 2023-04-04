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Росіяни скинули авіабомби на Чернігівщину: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни скинули авіабомби на Чернігівщину: деталі
Винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби
фото ілюстративне

Внаслідок влучання сталося загорання приватного будинка 

Сьогодні ввечері, 4 квітня, російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту в Чернігівській області. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Північ».

«Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в с. Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди. Як стало відомо, загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35. За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби. Про потерпілих інформації поки не надходило», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває чотириста п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних  ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: армія будинок авіаудар Чернігівщина війна

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