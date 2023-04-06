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Відчуває свою поразку. Путін дав нову задачу військовим РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відчуває свою поразку. Путін дав нову задачу військовим РФ
Путін визнав, що контрнаступ ЗСУ вже близько
фото з відкритих джерел

Путін пропонує відсунути ЗСУ на таку відстань, з якої вони «не можуть завдавати шкоди»

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм загарбникам відсунути ЗСУ на безпечну відстань. Про це він сказав під час зустрічі з донецьким гауляйтером Денисом Пушиліним, передають росЗМІ.

«Наше завдання відсувати їх (ЗСУ – «Главком») на таку відстань, з якої вони не можуть завдавати нам шкоди», – сказав Путін.

Пушилін в свою чергу заявив, що на порядку денному в «ДНР» стоїть питання обстрілу. Путін у відповідь наголосив, що завданням військових РФ є завадити ЗСУ обстрілювати позиції окупантів на Донеччині.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найбільш ризиковим напрямком для контрнаступу ЗСУ залишається Схід України. 

До слова, за даними Reuters, Україна готує 40 тис. добровольців для контрнаступу.

До слова, триває 407-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. 

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Теги: путін росія війна «ДНР»

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