Іспанія надасть Україні майже 15 млн євро: на що підуть кошти

Гроші спрямуються на зміцнення продовольчої безпеки України

Іспанський уряд виділить додаткові 14,5 млн євро Україні для продовження розвитку програми зі світової продовольчої безпеки, яку минулого вересня анонсував прем’єр-міністр країни Педро Санчес. Про це заявив посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу на брифінгу в Одесі, пише «Укрінформ».

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«Минулого вересня голова уряду Іспанії на Генеральній Асамблеї ООН проголосив, що Іспанія надасть більш ніж 236 мільйона євро на виконання цієї програми. І зараз Іспанія ще додасть 14,5 мільйона євро», – зазначив посол.

За його словами, російська повномасштабна агресія проти України суттєво вплинула на решту світу, поставивши під загрозу продовольчу безпеку.

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«Ця програма показує, як Україна протягує руку дружби своїм друзям, які потребують допомоги. Мені дуже приємно, що Іспанія змогла долучитися до цієї програми», – запевнив Лопес-Аранда Хагу, додаючи, що Іспанія продовжить надавати Україні військову та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що 18 березня Україна досягла домовленостей із Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів. Однак згодом у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що погоджуються продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи лише на 60.