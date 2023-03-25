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Іспанія надасть Україні майже 15 млн євро: на що підуть кошти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Іспанія надасть Україні майже 15 млн євро: на що підуть кошти
фото: Pixabay

Гроші спрямуються на зміцнення продовольчої безпеки України

Іспанський уряд виділить додаткові 14,5 млн євро Україні для продовження розвитку програми зі світової продовольчої безпеки, яку минулого вересня анонсував прем’єр-міністр країни Педро Санчес. Про це заявив посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу на брифінгу в Одесі, пише «Укрінформ».

«Минулого вересня голова уряду Іспанії на Генеральній Асамблеї ООН проголосив, що Іспанія надасть більш ніж 236 мільйона євро на виконання цієї програми. І зараз Іспанія ще додасть 14,5 мільйона євро», – зазначив посол.

За його словами, російська повномасштабна агресія проти України суттєво вплинула на решту світу, поставивши під загрозу продовольчу безпеку.

«Ця програма показує, як Україна протягує руку дружби своїм друзям, які потребують допомоги. Мені дуже приємно, що Іспанія змогла долучитися до цієї програми», – запевнив Лопес-Аранда Хагу, додаючи, що Іспанія продовжить надавати Україні військову та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що 18 березня Україна досягла домовленостей із Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів. Однак згодом у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що погоджуються продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи лише на 60.

Читайте також: Зернова угода. Чи зможуть росіяни продовжити шантаж?
Теги: гуманітарна допомога Україна Іспанія війна

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