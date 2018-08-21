Захід має посилити тиск на Росію задля звільнення Сенцова – МЗС



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Олег Сенцов голодує вже 100 днів

Активісти в Україні та десятках країн світу оголосили про проведення в сотий день голодування Сенцова акцій на його підтримку

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародні організації та партнерів посилити тиск на Росію задля звільнення українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже 100 днів.

Про це написала у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

«100 днів голодує О.Сенцов. Страшна цифра. Людське життя - найвища цінність. Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега. Звертаємось до наших партнерів та міжнародних організацій посилити тиск на РФ задля порятунку Олега Сенцова та звільнення українських політв'язнів у РФ», - написала Беца.

Український режисер із Криму Олег Сенцов, незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії, 14 травня 2018 року оголосив голодування, вимагаючи звільнення всіх українців-політв'язнів Кремля. 28 травня він погодився на підтримувальну терапію.

Нагадаємо, 21 серпня виповнюється 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.

14 серпня Олег Сенцов розповів російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка їздила до нього в колонію, що його стан «передкритичний».

Активісти в Україні та десятках країн світу оголосили про проведення в сотий день голодування Сенцова акцій на його підтримку. Український ПЕН спільно з Центром громадянських свобод проведе акцію біля посольства Росії в Києві.

Окрім України, акції «Солідарність з Олегом Сенцовим» одночасно відбудуться у Великій Британії, Кенії, Швеції, Данії та США. Чеські кінематографісти оголосили 21 серпня днем початку «ланцюгового» голодування на підтримку українського режисера з Криму Олега Сенцова.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликав Росію негайно звільнити Сенцова, який понад три місяці голодує в російській колонії.

Нагадаємо, у Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити Сенцова.

Сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що Олег не буде просити помилування у Путіна.