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    Кінематографісти Чехії почнуть голодувати на підтримку Сенцова

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    Кінематографісти Чехії почнуть голодувати на підтримку Сенцова

    Одним з ініціаторів акції став документаліст Віт Янечек

    Чеські кінематографісти оголосили, що з 21 серпня почнуть «ланцюгове» голодування на підтримку українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова, який голодує вже 100-й день.

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    Про це повідомляє «Радіо Прага» з посиланням на чеське інформаційне агентство ЧТК.

    Одним з ініціаторів акції став документаліст Віт Янечек з Асоціації режисерів, сценаристів та драматургів (ARAS).

    Деталей цієї акції на підтримку українського режисера не повідомляється, зокрема невідомо, скільки саме часу діячі культури будуть голодувати.

    Раніше кінематографісти країни зверталися до депутатів Нижньої палати чеського парламенту та сенаторів із закликом виступити на підтримку Сенцова й направити відповідний протест до Кремля.

    Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликав Росію негайно звільнити Сенцова, який понад три місяці голодує в російській колонії.

    Нагадаємо, у Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити Сенцова.

    Сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що Олег не буде просити помилування у Путіна.

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