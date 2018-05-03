Західні соціологи визначили лідерів майбутньої виборчої кампанії України

Опитування проводилося міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (Бельгія)

У Верховну Раду України наступного скликання можуть пройти вісім партій, а перший етап виборів президента мають всі шанси виграти Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, опубліковані на сайті EuToday.net міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute). Так,



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Опитування проводилося міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (Бельгія)

У Верховну Раду України наступного скликання можуть пройти вісім партій, а перший етап виборів президента мають всі шанси виграти Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, опубліковані на сайті EuToday.net міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute).

Так, якби парламентські вибори проходили в найближчу неділю, в новий склад вищого законодавчого органу країни пройшли б вісім політичних партій. Найбільшу кількість голосів українських виборців отримала б партія «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко (12,3%) і партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (11,4%). За ними йдуть партія «За життя» Вадима Рабиновича (7,9%), «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка (7,8%), «Опозиційний блок» Юрія Бойка (7,4%), Радикальна партія Олега Ляшка (6,9%), новий політичний проект «Слуга народу» телезірки Володимира Зеленського (5,7%) та Об'єднання «Самопоміч» Андрія Садового (5,3%).

Зазначимо, що умовний блок правих партій («Національний корпус», «Свобода», «Правий сектор») отримав би лише 4,1% голосів.

Таблиця 1. Як би ви проголосували, якби вибори у Верховну Раду України пройшли в цю неділю?

Що ж стосується виборів президента України, найбільшу кількість голосів у першому турі отримають лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко (10,2%) і нинішній глава держави Петро Порошенко (9,7%), а також лідер партії «За життя» Вадим Рабинович (7,6%) і новачок політичних рейтингів – лідер партії «Слуга народу» Володимир Зеленський (7,2%).

Таблиця 2. Як би ви проголосували, якби вибори президента України пройшли в цю неділю?

Опитування проводилося на території України міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (Бельгія) в період з 19 по 30 березня 2018 року. Загальна кількість респондентів становила 2028 осіб (репрезентативна вибірка). Метод опитування – прямі інтерв'ю. Ймовірна похибка – 2,2%.

Джерело: УНІАН