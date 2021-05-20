Захист Медведчука вважає, що Росія може видобувати корисні копалини в окупованому Криму

Путінського кума звинувачують у державній зраді та розграбуванні ресурсів в окупованому Крим

Будь-яка окупаційна влада через рік після початку окупації може здійснювати видобуток будь-яких корисних копалин. Тому підозра Медведчуку в розграбуванні ресурсів в окупованому Криму не містить складу злочину. У цьому переконує адвокат Медведчука Богдан Коваль в інтерв’ю «Главкому».

«Сторона обвинувачення посилається на те, що 438 стаття КПК є «бланкетною», тобто її зміст розкривається за рахунок інших нормативно-правових актів. Вони посилаються на Женевську конвенцію, і вказують, що відповідно до неї, окупаційна влада не може здійснювати видобуток корисних копалин на території, яку окупувала. Але сторона обвинувачення замовчує той факт, що в Женевській конвенції є частина 3 статті 6, де написано, що окупаційна влада через рік після початку окупації зобов’язана виконувати тільки певні статті цієї Женевської конвенції. І там немає тієї статті, на яку посилається сторона обвинувачення», – розповів Коваль.

За його словами, будь-яка окупаційна влада через рік після початку окупації може здійснювати видобуток будь-яких корисних копалин, тож тут немає не тільки складу злочину, а навіть події злочину.

Також Коваль переконує, що ані Марченко, ані Медведчук відповідно до реєстрів та офіційних документів не є засновниками чи власниками компанії «Новые проекты», яка згадується у справі щодо свердловин.

«Прийшла відповідь і від самих «Новых проектов», підписана директором, де було вказано, що ні Медведчук, ні Марченко не мають будь-якого відношення до цієї юридичної особи. Видобуток на цій свердловині не здійснювався, і навіть розробка не починалася. Ніяких збитків, в принципі, не могло бути нанесено», – говорить Коваль.

Нагадаємо, путінського кума звинувачують у державній зраді та розграбуванні ресурсів в окупованому Криму. Нібито компанія «Новые проекты», яку пов’язують з Медведчуком та Козаком, передала окупаційній владі всю матеріально і документальну базу родовища «Глибоке» у Чорному морі.

Другий епізод стосується передачі Медведчуком Козаку, коли той перебував в Росії, секретних даних про прихований підрозділ збройних сил України. Третій – про створення організації «Промінь», яка, за версією слідства, мала опікуватись українцями, які виїжджатимуть до Росії на роботу чи навчання, та через них впливати на внутрішню українську політику та поширювати пропаганду.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.