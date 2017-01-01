Захопленим у заручники співробітникам «Укрпошти» дадуть підвищену премію - Омелян

Начальник відділення «Укрпошти» у Харкові продовжував працювати навіть після захоплення заручників

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян висловив подяку Нацполіції та СБУ, які звільнили заручників у харківському відділенні «Укрпошти», та пообіцяв співробітникам даного відділення оголосити офіційну подяку та виплатити підвищену премію. Про це Омелян написав на своїй сторінці у Facebook. «Окрему вдячність хочу



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Володимир Омелян прокоментував захоплення заручників у харківському відділенні «Укрпошти»

Начальник відділення «Укрпошти» у Харкові продовжував працювати навіть після захоплення заручників

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян висловив подяку Нацполіції та СБУ, які звільнили заручників у харківському відділенні «Укрпошти», та пообіцяв співробітникам даного відділення оголосити офіційну подяку та виплатити підвищену премію.

Про це Омелян написав на своїй сторінці у Facebook.

«Окрему вдячність хочу висловити співробітникам відділення «Укрпошти». Вони не лише вели себе гідно, але навіть у найскладніші хвилини ми бачили в системі, що начальник відділення продовжує працювати, закривати операції», - розповів міністр.

За його словами, керівництво «Укрпошти» оперативно зв’язалося з родинами тих співробітників, яких захопили, та постійно було з ними на зв’язку.

«Попросив, щоб їм (співробітникам, - ред) оголосили офіційну подяку та виплатили підвищену премію, а, якщо необхідно, надали відповідну реабілітаційну допомогу. Нас не зламати нікому!», - резюмував Омелян.

Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Чоловік, що захопив відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяв в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист.

За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників.

Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.

Згодом стало відомо, як силовики звільнили заручників у Харкові.