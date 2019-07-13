Розслідування Kroll: єврокредити Молдови «відмивалися» через Приватбанк Коломойського



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Цілі сторінки даних в оприлюдненому варіанті Kroll 2 були зафарбовані там, де детективи приводили список компаній, чиї рахунки в Privatbank вважаються основними в схемі відмивання грошей - ЗМІ

У повній версії звіту є назви компаній «групи Шора», замішаних в крадіжці мільярда, а також назви банків, деякі з них вже не раз згадувалися в ЗМІ, інші - невідомі

Журналісти оприлюднили повний звіт американської компанія Kroll про розслідування крадіжки мільярда доларів з банків Молдови. Про це повідомляє NM.

Зазначається, що у повній версії є назви компаній «групи Шора», замішаних в крадіжці мільярда, а також назви банків, деякі з них вже не раз згадувалися в ЗМІ, інші - невідомі.

«Крім того, у першому варіанті звіту були стерті кілька таблиць з іменами російських і українських громадян, через рахунки яких виводили гроші», - йдеться у повідомленні.

Як з'ясував NM, більшість стертою інформації стосується назв банків і компаній, які брали участь у схемі виведення і відмивання грошей.

«Це компанії, вже фігурували в пресі у справі про крадіжку мільярда або справі Платона, і жодного разу не згадувані офшорні компанії. Через їхні рахунки в латвійських та інших банках кошти виводили, змішували і переводили в інші офшорні компанії», - пише видання.

Наприклад, якщо Delta Management LP вже згадувалася в тексті NM про справу Платона, то про компанії Overseas Commerce Ltd раніше в пресі нічого не писали.

«На сторінці 79, де йдеться про характер транзакцій, розповідається, що зазвичай гроші з молдавських банків в один день переводили відразу а багато рахунків Privatbank і ABLV», - зазначають ЗМІ.

Описи операцій були мізерними, і вони мінялися. В оприлюдненому варіанті звіту був стертий один приклад транзакції.

Так, 13 листопада 2014 року позику € 2,5 млн для молдавської компанії Apropo-COM SRL перевели компанії Fidan Properties LP на рахунок в Privatbank в Латвії з описом «аванс за аксесуари». Потім Fidan Properties LP перевела гроші компанії Dastinger LP в той же банк з описом транзакції «перерозподіл коштів». Звідти гроші повернулися в Молдову в підконтрольну Шору компанію Air Classica SRL з описом «плата за комп'ютери».

На сторінці 80 звіту був зафарбований список компаній, чиї рахунки в банку ABLV вважаються основними, які використовували для відмивання грошей. Згадуються більш 60 компаній.

Нерідко в оприлюдненому звіті зафарбовані назви латвійських банків, вже згадуваних в справі про крадіжку мільярда.

Так, на сторінці 82 зафарбована інформація про зустріч Шора зі старшими менеджерами Privatbank, яка відбулася 30 вересня 2014 року. У записці про цю зустріч, яку вивчили експерти Kroll, згадувалися багато назв компаній, через чиї рахунки в Privatbank відмивали гроші. Як зазначено в звіті, цей протокол про зустріч доводить зв'язок Шора з грошовими потоками, що йшли через цей банк.

Як з'ясували детективи, Шор пояснював відкриття рахунків планами розвинути торгівлю - закупити одяг, взуття та аксесуари в Європі і Китаї, щоб потім продавати в Молдові і Росії, закупити електроніку для перепродажу в Молдові та сусідніх країнах, а також для оснащення дата-центру в Киргизії , закупити будматеріали в Європі і Китаї для будівельних проектів в Молдові, Росії та Україні.

Шор згадував, що фінансування під ці проекти отримано в Banca de Economii, «але не виключено, що з урахуванням політичної та економічної ситуації в Молдові в передвиборний період партнери скористаються фінансуванням і з інших молдавських банків, щоб мінімізувати ризики». Ця його цитата наводиться в звіті.

На сторінці 81 в оприлюдненому звіті був зафарбований список компаній, чиї рахунки в Privatbank вважаються ключовим у відмиванні грошей. Всі вони зареєстровані в офшорних зонах. Серед них є, наприклад, Zenit Management LP. Також там була стерта інформація про те, що детективи змогли простежити зв'язку Шора з цілою групою компаній, через які відмивали гроші.

Також є виписки з рахунків латвійського банку Privatbank, які показують, кому і за що переводила мільйони доларів одна з компанії групи Шора Margolux Construction, і як при цьому кошти, виведені з Молдови, змішували з іншими грошима.

Крім того, були стерті приклади схем з назвами компаній і банків, на яких показано, як змішували гроші, щоб було складніше визначити і сліди джерел коштів, і то, куди ці гроші потім йшли (стр.103-105).

Цілі сторінки даних в оприлюдненому варіанті Kroll 2 були зафарбовані там, де детективи приводили список компаній, чиї рахунки в Privatbank вважаються основними в схемі відмивання грошей. У таблицях вказані юридичні та комерційні адреси компаній, імена і країна походження їх власників. Останні, відзначимо, - росіяни і українці.