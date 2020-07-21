Захоплення заручників у Луцьку. Політолог висунув конспірологічну версію



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У центрі Луцька 21 липня озброєний чоловік захопив заручників в автобусі Фото: Волинські новини

Політолог не виключає: що влада може бути причетна до захоплення автобуса?

Політичний експерт Дмитро висунув несподівану версію захоплення автобуса, яке сьогодні трапилось в Луцьку. На думку експерта, теракт може бути інспірований владою. Корнійчук нагадує, що сьогодні, 21 липня, перша річниця Верховної Ради IX скликання, час підбиття підсумків роботи народних обранців. І саме захоплення озброєним чоловіком автобуса у Луцьку може нівелювати тему результативності роботи нардепів та партії влади, яка контролює більшість у Раді. Адже події у Луцьку стануть найбільш обговорюваною темою в ЗМІ сьогодні.

На своїй сторінці у Facebook Корнійчук пише: «В годовщину избрания новой Рады, когда весь день планируется обсуждать итоги деятельности Зе и «Слуги народа», вдруг в Луцке какой-то террорист захватывает автобус с заложниками. И все СМИ говорят только об этом».

Нагадаємо, це вже не перший теракт за участю колишніх учасників АТО. Так, на початку літа був замінований міст «Метро», а восени минулого року під час подібного замінування навіть розвернули гучну спецоперацію із затримання мінера. Тоді на окремих ділянках в зоні АТО відбувалося розведення військ, сам чоловік пояснив, що поштовхом для цього вчинку стала «капітуляція» української влади на Донбасі.