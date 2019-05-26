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    Захопленому Росією українському моряку Мельничуку виповнилося 24 роки

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    <span>Олег Мельничук</span> - Захопленому Росією українському моряку Мельничуку виповнилося 24 роки
    Олег Мельничук

    Олег Мельничук, як і інші 23 українських моряки, понад півроку перебуває в російському полоні

    Захопленому ФСБ Росії українському військовому моряку, командиру рейдового буксира «Яни-Капу» Олегу Мельничуку 26 травня виповнилося 24 роки.

    Про це в Facebook повідомив російський адвокат Микола Полозов.

    «Олегу виповнилося 24 роки. Уже більш ніж півроку Олег Мельничук, так само як і інші члени екіпажів українських військових кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни-Капу», незаконно захоплений і утримується російською владою», – написав Полозов.

    Міжнародний трибунал із морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі й повернути їх під контроль України.

    У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

    ООН військові Facebook
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