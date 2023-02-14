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Власник ПВК «Вагнер» прокоментував оточення ЗСУ на півночі Бахмута

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Власник ПВК «Вагнер» прокоментував оточення ЗСУ на півночі Бахмута
Вагнерівці не оточили військових ЗСУ під Бахмутом
https://msk1.ru/

Євген Пригожин заявив про відсутність передумов для оточення ЗСУ на півночі Бахмута

Засновник приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євген Пригожин спростував інформацію про те, що бійці ПВК заблокували 1,5 тисяч українських військових на півночі Бахмута. Коментарі щодо ситуації на передовий Пригожин опублікував у Telegram.

Пригожин назвав подібну інформацію нісенітницею та вказав на те, що українські війська щодня підтягують до міста від 300 до 500 нових бійців, посилюючи вогонь артилерії.

«На сьогодні на півночі йдуть тяжкі бої. Жодних передумов для оточення противника у північних районах немає. Штурмуються будинок за будинком, квадратний метр за квадратним метром. Йде найважча бойова робота. Звідки беруться розповіді про якесь оточення і ще про щось взагалі незрозуміло», – заявив він.

Нагадаємо, у Росії вербувати ув'язнених на війну проти України замість терористичної організації Вагнера розпочало Міноборони РФ. Вербування в’язнів міністерством оборони РФ підтвердив і представник української розвідки Андрій Юсов. 

Раніше у американському виданні The New York Times оприлюднили відеозапис цілеспрямованого російського ракетного удару по команді волонтерів у Бахмуті. Російський удар, що призвів до загибелі американського волонтера Піта Ріда, швидше за все був навмисним.

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Теги: Міноборони Міноборони РФ Вконтакте будинок робота

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