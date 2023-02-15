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Для чого Україна утримує Бахмут: аналітики ISW розкрили стратегію ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Для чого Україна утримує Бахмут: аналітики ISW розкрили стратегію ЗСУ
Бахмут перетворився на місто-фортецю
фото: Генштаб ЗСУ

Рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим 

Захід стурбований рішучістю України утримати Бахмут. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці з оборонного планування вважають, що українські сили не в змозі одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, і закликали Україну віддати перевагу весняному контрнаступу над обороною Бахмута.

«Рішення України захищати Бахмут є, ймовірно, стратегічно обґрунтованим кроком, незважаючи на втрати для України», – зазначили аналітики ISW.

Оборона українськими силами Бахмута змусив Кремль використати значну частину ПВК «Вагнер» як війська та залучити російські повітряно-десантні сили для підтримки виснажливого просування.

«Українська оборона Бахмута призвела до послаблення значних російських сил і, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу. Якби російські війська зайняли Бахмут без значного українського опору, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, що змусило б Україну спішно будувати оборонні позиції на менш вигідній місцевості. Таким чином, оборона України Бахмута та спроби створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключними діями», – вважають аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 14 лютого:

  • 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що 54 країни-члени Контактної групи з питань оборони України продовжуватимуть підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. The Washington Post повідомила, що офіційні особи США в приватному порядку повідомили Україні, що безпекова допомога Заходу Україні обмежена.
  • Повідомляється, що міністерство оборони Росії вербує засуджених і імітує ставлення «групи Вагнера» до засуджених, як до гарматного м’яса.
  • Російські війська 14 лютого продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку та на лінії Сватове-Кремінна.
  • 14 лютого російські війська продовжили наземні обстріли навколо Бахмута та вздовж західних околиць Донецька.
  • Російські війська 14 лютого не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області, а також у Херсонській, Миколаївській чи західній Запорізькій областях.
  • Російські сухопутні сили на Кольському півострові на північному заході Росії були скорочені до однієї п’ятої від їхньої початкової чисельності перед вторгненням в Україну, що підтверджує давню оцінку ISW про те, що Кремль не стурбований військовою загрозою НАТО Росії.
  • Повідомляється, що 10 лютого у Новій Каховці українсько-татарська партизанська група здійснила обстріл із саморобного вибухового пристрою автомобіля, в якому перебували двоє російських військових і двоє представників російських спецслужб.
  • Президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть зустрітися 17 лютого.
Для чого Україна утримує Бахмут: аналітики ISW розкрили стратегію ЗСУ фото 1
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Теги: Бахмут війна ЗСУ росія

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