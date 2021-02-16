Вітренко запропонував Шмигалю звільнити Коболєва і наглядову раду «Нафтогазу»

В.о. міністра енергетики наводить ряд причин, які, на його думку, є підставами для звільнення Коболєва і наглядової ради

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю винести на розгляд Кабміну питання щодо звільнення голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а також розірвання контрактів з членами наглядової ради компанії.

Про це йдеться у листі Вітренка від 12 лютого, пише Lb.ua.

В.о. міністра наводить ряд причин, які, на його думку, є підставами для звільнення Коболєва і наглядової ради. Зокрема, нібито «Нафтогаз» не виконав показник видобутку газу в 2020 році, який був затверджений Концепцією розвитку газодобувної галузі України та передбачав нарощування до кінця 2020 року видобутку вітчизняного природного газу в 27,6 млрд м3.

В.о. міністра також пише, що компанія планує скорочувати показники видобутку газу наступні п'ять років. Нібито прогнозовані обсяги видобутку природного газу в 2025 році складуть від 9,9 млрд м3 до 12,5 млрд м3 за різними сценаріями.

Крім того, в листі йдеться про порушення, які Держаудитслужба виявила в діяльності «Нафтогазу» у 2018-2019 роках.

«Останні призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 75,5 млрд грн», – пише Вітренко.

Також він згадав, що Офіс платників податків виявив порушення в «Укртрансгаз», які призвели до заниження сплачених АТ «НАК «Нафтогаз України» дивідендів на суму 35,2 млрд гривень.

«З огляду на наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену в додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ «НАК «Нафтогаз України», припинення контрактів з членами Наглядової ради та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад», – йдеться в листі.

Раніше Юрій Вітренко пояснив, що український газ продавати за собівартістю не можна, бо це призведе до виникнення бюджетного дефіциту.