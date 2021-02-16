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    Економіка та фінанси

    Вітренко виступає проти імпорту електроенергії з Росії і Білорусі

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    &laquo;Потрібно влітку готуватися до того, щоб взимку не брати електроенергію з Росії та Білорусі&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;Вітренко - Вітренко виступає проти імпорту електроенергії з Росії і Білорусі
    «Потрібно влітку готуватися до того, щоб взимку не брати електроенергію з Росії та Білорусі», – Вітренко

    Вітренко зазначив, що його завданням буде недопущення імпорту струму з Росії і Білорусі під час наступного опалювального сезону.

    Виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що виступає проти імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі.

    Про це він заявив на форумі Ukraine 30, трансляцію якого вів телеканал «Україна24».

    «Ми проти того, щоб Україна імпортувала електроенергію і з Росії, і з Білорусі. Для цього потрібно від’єднатися від системи з Росією і Білоруссю і приєднатися до системи європейської», – заявив в.о. міністра.

    Вітренко зазначив, що його завданням буде недопущення імпорту струму з Росії і Білорусі під час наступного опалювального сезону.

    «Я буду над цим працювати, щоб не було такого, як цієї зими, коли ми вимушено брали електроенергію з Білорусі і навіть деякі дні з Росії. Потрібно влітку готуватися до того, щоб взимку не брати електроенергію з Росії та Білорусі», – додав в.о. міністра.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 16 лютого було імпортовано 430 млн кВт годин на суму 700 млн грн.

    Проти імпорту виступили найбільші українські ТЕЦ, які 15 лютого звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб.

    За інформацією ТЕЦ, імпорт може призвести до зупинки роботи станцій і зриву опалювального сезону.

    Теги: Білорусь Росія імпорт ТЕЦ електроенергія Юрій Вітренко
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