Вітренко виступає проти імпорту електроенергії з Росії і Білорусі

«Потрібно влітку готуватися до того, щоб взимку не брати електроенергію з Росії та Білорусі», – Вітренко

Вітренко зазначив, що його завданням буде недопущення імпорту струму з Росії і Білорусі під час наступного опалювального сезону.

Виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що виступає проти імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі.

Про це він заявив на форумі Ukraine 30, трансляцію якого вів телеканал «Україна24».

«Ми проти того, щоб Україна імпортувала електроенергію і з Росії, і з Білорусі. Для цього потрібно від’єднатися від системи з Росією і Білоруссю і приєднатися до системи європейської», – заявив в.о. міністра.

Вітренко зазначив, що його завданням буде недопущення імпорту струму з Росії і Білорусі під час наступного опалювального сезону.

«Я буду над цим працювати, щоб не було такого, як цієї зими, коли ми вимушено брали електроенергію з Білорусі і навіть деякі дні з Росії. Потрібно влітку готуватися до того, щоб взимку не брати електроенергію з Росії та Білорусі», – додав в.о. міністра.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 16 лютого було імпортовано 430 млн кВт годин на суму 700 млн грн.

Проти імпорту виступили найбільші українські ТЕЦ, які 15 лютого звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб.

За інформацією ТЕЦ, імпорт може призвести до зупинки роботи станцій і зриву опалювального сезону.