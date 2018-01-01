Закон про деокупацію Донбасу носить рамковий характер - юрист

Закон про реінтеграцію визначає дії української влади для звільнення окупованих територій і встановлення конституційного ладу

Ухвалений закон №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» має рамковий характер. Він визначає подальші дії влади для звільнення окупованих територій і встановлення конституційного ладу. Про це сказав на



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Закон про реінтеграцію визначає дії української влади для звільнення окупованих територій і встановлення конституційного ладу

Ухвалений закон №7163 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» має рамковий характер. Він визначає подальші дії влади для звільнення окупованих територій і встановлення конституційного ладу. Про це сказав на прес-конференції у «Главкомі» Володимир Василенко, співавтор закону, дипломат, юрист-міжнародник.

Він зазначив, що закон має рамковий характер і не пропонує вирішити всі питання, які виникли зі збройною агресією.

«У статтях 4 та 6 встановлені рамки, які визначають подальші дії української влади для звільнення окупованих територій і встановлення конституційного ладу. Там йдеться, що органи влади повинні вживати дипломатичних та санкційних заходів», - сказав юрист-міжнародник.

За його словами, це означає відмову від тієї тези, що виключно дипломатичним, політичним шляхом можна звільнити територію. «Посилання на санкційні заходи означає, що держава може застосовувати збройну силу, економічну силу для досягнення цієї мети. Тобто міняється парадигма, схема, модель поведінки органів держави у ставленні до агресора і визначення способів, методів звільнення окупованих територій»,- пояснив Василенко.

В законі також йдеться про співпрацю з міжнародною спільнотою про збереження санкцій.

Дипломат занепокоєний, що на сьогоднішній день в державі не існує чіткої політики санкцій. «Цей законодавчий акт містить принаймні натяки, що цим треба займатися. І вирішувати питання не торгівлі з ОРДЛО, а про припинення торгівлі з РФ як державою-агресором. А також розірвати всі відносини в гуманітарній сфері. Бо вона використовується для руйнації ідентичності українців», - зазначив дипломат.

Закон України про санкції був прийнятий ще влітку 2014 року, але, на думку Василенка, він недосконалий і потребує змін. «Далі затвердити програму санкцій проти РФ. Спонукати наших партнерів не зберегти санкції, а посилити їх. Але, коли Україна сама не застосовує заходів щодо РФ, вимагає цього від інших, то це не дуже правильно»,- резюмував юрист-міжнародник.

Дивіться запис прес-конференції:

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.

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