Закон про імпічмент непотрібний – Сироїд



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Ще одна проблема процедури імпічменту в Конституції України – це «колективна безвідповідальність», вважає Сироїд

«Я не бачу жодного сенсу в законі про імпічмент, тому що ця процедура недієздатна з самого початку», - підкреслила Оксана Сироїд

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що підготовлені зміни до Конституції з «іншою моделлю імпічменту, які готові запропонувати новому президенту».

Про це вона сказала в інтерв’ю Главкому.

«Ми підготували зміни до Конституції з іншою моделлю імпічменту, які готові запропонувати новому президенту, але це вже історія для наступного скликання Ради. Законом можна лише мінімізувати неефективність існуючої моделі. І я не бачу жодного сенсу в законі про імпічмент, тому що ця процедура недієздатна з самого початку. Як можна набрати чотири п’ятих голосів у парламенті, коли стільки депутатів буває хіба що в день складання присяги? Ми можемо прийняти вісім законів про імпічмент, але його не наблизимо», - зауважила Сироїд.

За її словами, ще одна проблема процедури імпічменту в Конституції України – це «колективна безвідповідальність».

«В цій процедурі повинно бути видно, хто її ініціював, хто довів, хто ухвалив рішення, щоб кожен відчував персональну відповідальність. Так само я за те, щоб відповідальність мав не колективний Кабмін, а особисто прем’єр, щоб він сам призначав міністрів, з якими буде працювати, і був за них відповідальним», - сказала віце-спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд 23 квітня оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.