У «Самопомочі» оприлюднили свій проект документа про імпічмент президента



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Закон про імпічмент може набрати чинності після обрання нової Верховної Ради – пропонують у партії Садового

Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд виклала у себе в Facebook проекти законів, в яких чітко викладені повноваження президента України. Основний документ – проект Закону про президента України, в якому, зокрема, говориться про імпічмент голови держави. Ще один документ – порівняльна таблиця змін до ряду кодексів та законів, де передбачені повноваження президента.

Сьогодні в Україні є 89 законів, якими президенту надані неконституційні повноваження. Але закон «Про Президента» поставить гаранта в рамки Конституції, захистить від впливу олігархів і дасть йому інструменти відповідальності, пояснює віце-спікер.

Нагадаємо, 22 квітня спікер Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада може розглянути законопроект про імпічмент президента вже 25 квітня. Наразі у Раді зареєстровано 5 законопроектів, які стосуються імпічменту. Водночас, за словами Парубія, найбільше шансів бути ухваленим має «системний» законопроект, який пропонує Оксана Сироїд.

Віце-спікер Сироїд зазначає, що в її проекті скориговані всі неточності, які є у взаємовідносинах між гілками влади, і де імпічмент є одним з розділів того закону.

Поки що законопроект Сироїд не поданий до парламенту. Як пояснила віце-спікер, він буде внесений після обговорення з новообраним президентом. І набрати чинності він має після парламентських виборів, коментує Сироїд.

Наразі процедура імпічменту президента описана в ст. 111 Конституції України і в ст. 84 проекту закону України «Про Президента України» (проект Сироїд).

Підставою для імпічменту президента є вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Процедура імпічменту виглядає наступним чином. Проект постанови про ініціювання процедури усунення Президента з поста в порядку імпічменту реєструють у Верховній Раді за поданням Генпрокурора або ж депутатської фракції чи групи народних депутатів чисельністю не менше ніж найменша за розміром депутатська фракція.

За цей проект повинні проголосувати мінімум 226 депутатів. Потім Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, яка готує висновок. На підставі висновку Верховна Рада не менш як 300 голосами ухвалює рішення про звинувачення президента у вчиненні державної зради або іншого злочину. Після цього висновок направляється до Конституційного та Верховного суду.

Остання стадія – голосування у парламенті. Для ухвалення рішення про усунення президента з поста треба 338 голосів.