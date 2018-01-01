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    Закордонні паспорти пустять на друк додаткової лінії, аби зменшити черги

    Наразі міграційна служба звертається з попередженням не планувати подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон
    Державна міграційна служба України планує вже у січні запустити додаткову лінію персоналізації документів, що зніме проблему технічного виготовлення закордонних паспортів. Про це повідомляє прес-служба ДМСУ. «У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів,
    • Сьогодні, 16:51
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    Фото: Лівий берег
    Фото: Лівий берег

    Наразі міграційна служба звертається з попередженням не планувати подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон

    Державна міграційна служба України планує вже у січні запустити додаткову лінію персоналізації документів, що зніме проблему технічного виготовлення закордонних паспортів.

    Про це повідомляє прес-служба ДМСУ.

    «У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією прес-служби, на даний час затримка у видачі закордонних паспортів триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон. У ДМСУ також застерігають від спроб звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють певні конкретні строки виготовлення паспорта.

    У міграційній службі також повідомили, що нині уже розпочато планову заміну сертифікатів на  Поліграфкомбінаті «Україна», яка спричинить необхідність оновлення дати та повторного відправлення всіх даних для персоналізації паспортів, які раніше відправлялися міграційною службою.

    Дані будуть відвантажуватися протягом кількох днів, але передача здійснюватиметься у тому ж порядку, у якому ці дані відвантажувалися раніше. Після повторного направлення в онлайн-сервісі «Перевірка оформлення паспорта» зміниться дата відправлення даних на персоналізацію, але це жодним чином не вплине а ні на черговість, а ні на строк персоналізації, запевняють у міграційній службі.

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