Закордонні паспорти пустять на друк додаткової лінії, аби зменшити черги
- Сьогодні, 16:51
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Наразі міграційна служба звертається з попередженням не планувати подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон
Державна міграційна служба України планує вже у січні запустити додаткову лінію персоналізації документів, що зніме проблему технічного виготовлення закордонних паспортів.
Про це повідомляє прес-служба ДМСУ.
«У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору», - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, на даний час затримка у видачі закордонних паспортів триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон. У ДМСУ також застерігають від спроб звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють певні конкретні строки виготовлення паспорта.
Дані будуть відвантажуватися протягом кількох днів, але передача здійснюватиметься у тому ж порядку, у якому ці дані відвантажувалися раніше. Після повторного направлення в онлайн-сервісі «Перевірка оформлення паспорта» зміниться дата відправлення даних на персоналізацію, але це жодним чином не вплине а ні на черговість, а ні на строк персоналізації, запевняють у міграційній службі.