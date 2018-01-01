Закордонні паспорти пустять на друк додаткової лінії, аби зменшити черги

Наразі міграційна служба звертається з попередженням не планувати подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон

Державна міграційна служба України планує вже у січні запустити додаткову лінію персоналізації документів, що зніме проблему технічного виготовлення закордонних паспортів. Про це повідомляє прес-служба ДМСУ. «У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів,



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Фото: Лівий берег

Наразі міграційна служба звертається з попередженням не планувати подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон

Державна міграційна служба України планує вже у січні запустити додаткову лінію персоналізації документів, що зніме проблему технічного виготовлення закордонних паспортів.

Про це повідомляє прес-служба ДМСУ.

«У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, на даний час затримка у видачі закордонних паспортів триває, тому міграційна служба вкотре звертається до громадян з попередженням та порадою жодним чином не планувати закордонну подорож, не маючи на руках діючого паспорта для виїзду за кордон. У ДМСУ також застерігають від спроб звертатися до будь-яких посередників, які обіцяють певні конкретні строки виготовлення паспорта.