На Житомирщині п’яний водій наїхав на дітей: 10-річний хлопчик помер

Водію загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років

На Житомирщині ввечері 4 січня водій у стані алкогольного сп’яніння наїхав на групу підлітків, у результаті загинув 10-річний хлопець, ще один – 15-річний хлопець – нині у лікарні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Зазначається, що ДТП сталася у смт Білокоровичах Олевського району.

«Попередньо, близько 22:20 по вулиці Гагаріна селища водій Fiat Doblo Maxi, рухаючись у напрямку виїзду з населеного пункту до автодороги Київ-Ковель, у темряві на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на групу підлітків. У результаті 10-річний хлопець, житель смт Білокоровичів, від отриманих травм помер на місці пригоди. Ще один підліток, 15-річний місцевий мешканець, госпіталізований з попереднім діагнозом відкритий перелом ноги», – повідомили у поліції.

За попередніми даними, 31-річний водій був у стані алкогольного сп'яніння, його було доставлено до медичної установи для перевірки на вживання алкоголю.

«Нині він дає свідчення. Тривають інші слідчі дії. Транспортний засіб вилучено та призначається його експертне дослідження», ─ йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

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