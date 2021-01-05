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    На Житомирщині п’яний водій наїхав на дітей: 10-річний хлопчик помер

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    Транспортний засіб вилучено та призначається його експертне дослідження - На Житомирщині п’яний водій наїхав на дітей: 10-річний хлопчик помер
    Транспортний засіб вилучено та призначається його експертне дослідження
    Скріншот з фото Нацполіції

    Водію загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років

    На Житомирщині ввечері 4 січня водій у стані алкогольного сп’яніння наїхав на групу підлітків, у результаті загинув 10-річний хлопець, ще один – 15-річний хлопець – нині у лікарні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

    Зазначається, що ДТП сталася у смт Білокоровичах Олевського району.

    «Попередньо, близько 22:20 по вулиці Гагаріна селища водій Fiat Doblo Maxi, рухаючись у напрямку виїзду з населеного пункту до автодороги Київ-Ковель, у темряві на неосвітленій ділянці дороги здійснив наїзд на групу підлітків. У результаті 10-річний хлопець, житель смт Білокоровичів, від отриманих травм помер на місці пригоди. Ще один підліток, 15-річний місцевий мешканець, госпіталізований з попереднім діагнозом відкритий перелом ноги», – повідомили у поліції.

    За попередніми даними, 31-річний водій був у стані алкогольного сп'яніння, його було доставлено до медичної установи для перевірки на вживання алкоголю. 

    «Нині він дає свідчення. Тривають інші слідчі дії. Транспортний засіб вилучено та призначається його експертне дослідження», ─ йдеться у повідомленні.

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    На Житомирщині п’яний водій наїхав на дітей: 10-річний хлопчик помер
    На Житомирщині п’яний водій наїхав на дітей: 10-річний хлопчик помер

    Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

    Як повідомлялося, 5 січня у Києві сталась масштабна ДТП: є постраждалі (відео)

    Нагадаємо, внаслідок ДТП на Львівщині постраждало 10 осіб, у тому числі троє дітей.

    Теги: ДТП діти водій розслідування Житомирщина
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