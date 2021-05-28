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    Ще один крок до «Союзної держави». Путін і Лукашенко зустрілись у Сочі

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    Олександр Лукашенко та Володимир Путін проводять зустріч 28 травня&nbsp; - Ще один крок до «Союзної держави». Путін і Лукашенко зустрілись у Сочі
    Олександр Лукашенко та Володимир Путін проводять зустріч 28 травня 
    Фото: kremlin.ru

    Інтеграція Білорусі з РФ, на думку Путіна, повинна «йти не поспішаючи»

    Олександр Лукашенко 28 травня прибув до Сочі, де проводить зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Переговори проходять на тлі скандалу з екстреною посадкою в Мінську 23 травня літака авіакомпанії Ryanair, яку сама компанія і країни Заходу характеризують як повітряне піратство.

    Путін на зустрічі з Лукашенком назвав ситуацію навколо Білорусі «черговим витком» і «сплеском емоцій». Він нагадав про ситуацію з екстреним приземленням літака президента Болівії Ево Моралеса у Відні в 2013 році, – раніше про цей епізод у зв’язку з посадкою лайнера Ryanair в Мінську згадували російські прокремлівські ЗМІ.

    Більше Путін не коментував ситуацію, а говорив про зростання товарообігу з Білоруссю і про те, що йде робота з побудови Союзної держави, в ході якої «не треба забігати вперед».

    Лукашенко сказав про те, що нинішнє рішення країн Заходу не пускати в свій повітряний простір білоруські авіакомпанії б’є по компанії «Белавиа» і подякував Росії за підтримку. Він також побачив підтримку Мінська з боку Москви в тому, що Росія не допустила на свою територію кілька рейсів іноземних авіакомпаній (хоча офіційно це пояснювалося технічними причинами). Путін не заперечував.

    На поширеному відео із зустрічі Путін і Лукашенко не згадують прізвища затриманих в Мінську після посадки літака Ryanair його пасажирів – білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича і його подруги, громадянки Росії Софії Сапеги.

    Саме затримання Протасевича, на думку країн Заходу, було головною причиною того, що білоруська влада розпорядилася посадити літак, що летів над Білоруссю з Афін до Вільнюса.

    При цьому Лукашенко сказав Путіну, що хоче показати йому якісь документи, пов’язані зі справою про посадку лайнера Ryanair.

    Літак Моралеса, про який говорив Путін здійснив вимушену посадку у Відні після того, як кілька країн відмовилися пропустити його через свій повітряний простір через повідомлення про те, що в літаку міг перебувати оголошений в США в розшук Едвард Сноуден. Сноудена там не було, літак болівійського президента згодом зміг вилетіти з Відня.

    На відміну від цього випадку, влада Білорусі не говорила пілотам про те, що хоче затримати одного з пасажирів, а заявила, що на борту нібито є бомба. Бомбу не знайшли, а лист із повідомленням про неї, як з’ясувалося, був відправлений уже після того, як пілотам про нього повідомили.

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    Теги: Білорусь Росія пропаганда Олександр Лукашенко Путін літак Ryanair
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    Ще один крок до «Союзної держави». Путін і Лукашенко зустрілись у Сочі