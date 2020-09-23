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    Попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу

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    Сергій Шкарлет під час нетривалих перемовин зі страйкарями - Попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу
    Сергій Шкарлет під час нетривалих перемовин зі страйкарями
    Світлина із соцмереж

    У спеціальну комісію з реорганізації увійшли знані олімпіоніки

    Не дивлячись на протести студентів і працівників Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, які виступають проти рішення Кабміну про переведення навчального закладу в підпорядкування Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВСУ) , тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет не просто не призупиняє, а пришвидшує процедуру реорганізації.

    Такий висновок можна зробити з наказу т.в.о міністра від 18 вересня 2020 року, в якому зокрема вказується, що НУФВСУ є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Олімпійського коледжу.

    Також ректорові НУФВСУ Євгенію Імасу передаються права «затвердження структури, штатного розпису закладу освіти в установленому законодавством порядку». Натомість департаментові кадрового забезпечення міністр наказує «попередити в установленому порядку директора Олімпійського коледжу Семенюшка про звільнення (в оригіналі – вивільнення) згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу Законів про працю».

    Цікаво, що в створену комісію з реорганізації окрім зацікавлених осіб увійшли олімпійські чемпіони – ексрегіонал-баскетболіст Олександр Волков, фехтувальник Григорій Крісс, гімнаст Олег Верняєв, який колись навчався в коледжі, а нині закінчує аспірантуру НУФВСУ.

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    Попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу
    Попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу
    Попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу
    Попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу
    Попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу
    Попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу
    Попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу
    Главком

    Нагадаємо, що студенти і персонал коледжу оголосили страйк і підготували звернення до Кабміну з вимогою скасувати незаконне розпорядження. Це звернення підтримали окремі народні депутати, зокрема і від фракції «Слуга народу» у Верховній Раді (мова про Богдана Яременка, Георгія Мазурашу, Жана Беленюка).

    Також представники коледжу подали два адміністративні позови, які розглядає Окружний адміністративний суд Києва щодо визнання розпорядження Кабміну незаконним і скасування його.

    У коледжі не сумніваються, що передача закладу в підпорядкування НУФВСУ – крок на зустріч рейдерам, бо 59,7 гектарів землі поруч з метро «Лісова» давно є ласим шматком для забудовників.

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