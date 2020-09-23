Попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Шкарлет під час нетривалих перемовин зі страйкарями Світлина із соцмереж

У спеціальну комісію з реорганізації увійшли знані олімпіоніки

Не дивлячись на протести студентів і працівників Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, які виступають проти рішення Кабміну про переведення навчального закладу в підпорядкування Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВСУ) , тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет не просто не призупиняє, а пришвидшує процедуру реорганізації.

Такий висновок можна зробити з наказу т.в.о міністра від 18 вересня 2020 року, в якому зокрема вказується, що НУФВСУ є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Олімпійського коледжу.

Також ректорові НУФВСУ Євгенію Імасу передаються права «затвердження структури, штатного розпису закладу освіти в установленому законодавством порядку». Натомість департаментові кадрового забезпечення міністр наказує «попередити в установленому порядку директора Олімпійського коледжу Семенюшка про звільнення (в оригіналі – вивільнення) згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу Законів про працю».

Цікаво, що в створену комісію з реорганізації окрім зацікавлених осіб увійшли олімпійські чемпіони – ексрегіонал-баскетболіст Олександр Волков, фехтувальник Григорій Крісс, гімнаст Олег Верняєв, який колись навчався в коледжі, а нині закінчує аспірантуру НУФВСУ.

Нагадаємо, що студенти і персонал коледжу оголосили страйк і підготували звернення до Кабміну з вимогою скасувати незаконне розпорядження. Це звернення підтримали окремі народні депутати, зокрема і від фракції «Слуга народу» у Верховній Раді (мова про Богдана Яременка, Георгія Мазурашу, Жана Беленюка).

Також представники коледжу подали два адміністративні позови, які розглядає Окружний адміністративний суд Києва щодо визнання розпорядження Кабміну незаконним і скасування його.

У коледжі не сумніваються, що передача закладу в підпорядкування НУФВСУ – крок на зустріч рейдерам, бо 59,7 гектарів землі поруч з метро «Лісова» давно є ласим шматком для забудовників.

Читайте також: