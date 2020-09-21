У Кривому Розі вже двадцяту добу під землею страйкують шахтарі



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Під землею залишаються шахтарі з шахт «Октябрської», «Родіни», «Тернівської», «Гвардійської» двадцяту добу продовжують акцію протесту у підземних умовах

Наразі під землею перебувають 149 гірників

У Кривому Розі двадцяту добу страйкують шахтарі. На сьогодн під землею перебуває 149 гірників. Про це повідомляє голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

«149 гірників шахт «Октябрської», «Родіни», «Тернівської», «Гвардійської» двадцяту добу продовжують акцію протесту у підземних умовах», – написав Волинець.

Голова профспілки додав, що у понеділок, 21 вересня, потрібно докласти максимум зусиль, щоб перемовини відбулись, і щоб вони були завершені на компромісних умовах.

Нагадаємо, 18 вересня у дев’ятьох шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі, погіршився стан здоров’я, їх підняли на поверхню й госпіталізували.

Як відомо, 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест.

Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.