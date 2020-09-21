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    У Кривому Розі вже двадцяту добу під землею страйкують шахтарі

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    Під землею залишаються шахтарі з&nbsp;шахт &laquo;Октябрської&raquo;, &laquo;Родіни&raquo;, &laquo;Тернівської&raquo;, &laquo;Гвардійської&raquo; двадцяту добу продовжують акцію протесту у підземних умовах - У Кривому Розі вже двадцяту добу під землею страйкують шахтарі
    Під землею залишаються шахтарі з шахт «Октябрської», «Родіни», «Тернівської», «Гвардійської» двадцяту добу продовжують акцію протесту у підземних умовах

    Наразі під землею перебувають 149 гірників

    У Кривому Розі двадцяту добу страйкують шахтарі. На сьогодн під землею перебуває 149 гірників. Про це повідомляє голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

    «149 гірників шахт «Октябрської», «Родіни», «Тернівської», «Гвардійської» двадцяту добу продовжують акцію протесту у підземних умовах», – написав Волинець.

    Голова профспілки додав, що у понеділок, 21 вересня, потрібно докласти максимум зусиль, щоб перемовини відбулись, і щоб вони були завершені на компромісних умовах.

    Нагадаємо, 18 вересня у дев’ятьох шахтарів-учасників акції протесту в Кривому Розі, погіршився стан здоров’я, їх підняли на поверхню й госпіталізували.

    Як відомо, 3 вересня у Дніпропетровській області 393 гірника з чотирьох шахт, три з яких належать Криворізькому залізорудному комбінату, відмовилися виходити і оголосили підземний протест. 

    Згодом стало відомо, що шахтарі у Кривому Розі вимагають збільшення зарплат та поліпшення умов праці.

    Страйкуючі шахтарі залізорудного комбінату вже попросили втрутитися в ситуацію президента і прем'єр-міністра.

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